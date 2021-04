Les Reds n’étaient pas loin d’accrocher une quatrième victoire consécutive en Premier League, ce qui n’aurait pas été une performance en soi il y a quelques mois, mais qui aurait voulu dire beaucoup actuellement. L’égalisation tardive de Leeds est cependant venue mettre fin à leur série et Liverpool a concédé le match nul (1-1) après avoir longtemps mené. Le club de la Mersey reste bloqué à la sixième place du championnat et laisse filer des points importants dans la course à la Ligue des champions, lui qui appartient, par ailleurs, à la liste des douze membres fondateurs de la Super Ligue.

