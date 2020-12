La question d'une possible suspension de la Premier League est de nouveau sur la table. Alors que l'évolution du coronavirus inquiète en Angleterre, l'annonce des 18 cas positifs en Premier League mardi a poussé Sam Allardyce à avancer cette hypothèse. " Quand j'écoute les nouvelles, la variante du virus se transmet plus rapidement que le virus d'origine, donc nous devons faire ce qu'il faut, c'est-à-dire avoir une coupure du circuit ", a-t-il indiqué à la presse anglaise, après la défaite de WBA concédée face à Leeds (0-5)

"J'ai 66 ans et la dernière chose que je veux, c'est attraper le Covid. Je suis très préoccupé pour moi et le football en général. Si c'est ce qu'il faut faire, nous devons le faire. Nous avons eu un cas positif cette semaine et il semble se transmettre peu importe les efforts que nous faisons", a-t-il ajouté. Interrogé en conférence de presse mardi, Mikel Arteta s'est déclaré "en faveur de la protection des joueurset des staffs".