Vous ne serez pas surpris de ce qui va suivre : Olivier Giroud n'est pas souvent titulaire avec Chelsea. Depuis le début de la saison, l'attaquant français n'a été aligné dans le onze de départ qu'à six reprises, dont quatre en Premier League. Ses quatre titularisations en championnat ont d'ailleurs eu lieu entre la 11e et la 16e journée, soit depuis le début du mois de décembre. Autant dire que Frank Lampard a une nouvelle fois sous-estimé l'apport global de son attaquant, avant de changer une nouvelle fois d'avis.

Ces quatre titularisations, plus celle à Séville en Ligue des champions, lui ont permis de briller vu qu'il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, pour un total de 7 buts. Une efficacité redoutable qui lui permet de revenir peu à peu dans la rotation, même si Lampard l'a curieusement laissé sur le banc deux fois de suite face à West Ham (victoire 3-0) et surtout Arsenal, où les Blues ont passé leur match à buter contre la défense des Gunners, défaite 3-1 à la clef.

Ligue des champions (2 décembre) : Séville FC - Chelsea (0-4), 5e j. : 4 buts



PL (5 décembre) : Chelsea - Leeds (3-1), 11e journée : 1 but

PL (12 décembre) : Everton - Chelsea (1-0), 12e journée : 0 but

PL (15 décembre) : Wolverhampton - Chelsea (2-1), 13e journée : 1 but

PL (28 décembre) : Chelsea - Aston Villa (1-1), 16e journée : 1 but