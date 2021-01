Et si Paul Pogba avait tout simplement disputé contre Aston Villa son meilleur match de la saison avec Manchester United ? Titulaire comme relayeur gauche dans le 4-4-2 losange mis en place par Ole Gunnar Solskjaer, le Français a été prépondérant dans le succès des Red Devils (2-1).

Après une dernière saison quasi blanche à cause de ses soucis physiques, puis une première partie de saison où il a plus vu le banc que la pelouse, l'international français ne semblait être qu'un secon couteau pour son entraîneur, lui qui était passé derrière Fred et Scott McTominay dans la hiérarchie de l'entrejeu mancunien. A situation complexe, une réponse ferme : les rumeurs de départ du champion du monde n'ont eu de cesse d'alimenter les gazettes ces dernières semaines, son agent Mino Raiola annonçant même que son futur ne serait pas à Manchester. Cet épisode a semblé être un tournant pour lui. Depuis, il a signé une montée en régime significative et ce match face à Aston Villa a peut-être déclenché quelque chose de nouveau pour lui.

Troisième titularisation de la saison seulement

Désormais co-leader de Premier League avec Liverpool après des semaines de hauts de bas, Manchester United a en tous cas une seconde partie de saison excitante à vivre car il va jouer le titre, la période hivernale mentant rarement à ce sujet, et bonne nouvelle : Pogba sera de la partie. Individualité forte, le milieu de terrain va probablement être l'un des hommes qui permettra de faire pencher la balance du bon côté. Sa prestation face aux Villans a tout simplement été complète. Et MU en a récolté les fruits, même s'il a souffert. Une habitude pour lui cette saison. C’est notamment lui qui a provoqué le penalty du 2-1, transformé par Bruno Fernandes, en poussant Douglas Luiz à la faute (une faute contestée par le Brésilien sur les réseaux sociaux) après avoir réussi à pénétrer dans la surface de réparation grâce à une feinte de corps à la réception d’une touche côté gauche. Le numéro 6 avait également été à l’origine du premier but, signé Anthony Martial, en réussissant un superbe sombrero au départ de l’action.

Titulaire pour la troisième fois d’affilée, le champion du monde a eu l’occasion de parapher son bon match par un but. Mais il manqué le cadre à bout portant, à l’entrée des 5,50m, à la réception d’un excellent service de Luke Shaw, en première période. Pourtant idéalement placé, ‘’la Pioche’’ n’a pas assez fermé son plat du pied, plaçant son tir à quelques centimètres à gauche des buts d’Emiliano Martinez. Un raté qui ne fait pas oublier son excellente prestation d’ensemble. La bonne nouvelle, c'est que Pogba était partout : derrière pour défendre et relancer, et devant pour être décisif.

Le match de Pogba, ce sont aussi des chiffres éloquents. Omniprésent dans la construction et les courses, le Tricolore, avec soixante-neuf ballons touchés et dix-neuf duels disputés, a été le joueur le plus présent dans ces deux secteurs, récupérant aussi six ballons et s’imposant à quatre reprises dans les airs. Avec ce Pogba-là, omniprésent dans la construction et les courses, performant dans les airs, Manchester United peur rêver en grand. A condition que le Français confirme sa montée en puissance.

