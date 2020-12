L' embryon d'espoir d'un retour progressif à la normal en Angleterre a été vite douché. Ces dix derniers jours, une jauge limitée de spectateurs (2000) a pu assister aux matches de Premier League dans les stades londoniens. C'est ainsi que Crystal Palace, Fulham et Arsenal ont pu, par exemple, bénéficier du soutien du public dimanche respectivement face à Tottenham, Liverpool et Burnley. Mais ce ne sera plus le cas cette semaine à l'occasion de la 13e journée du championnat anglais.