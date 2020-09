Liverpool deux fois de suite, Manchester City, Leicester ou encore Manchester United : le calendrier d’Arsenal jusqu’à la fin octobre sera très, très chargé. Et donnera une idée plus précise des ambitions des Gunners, auteurs d’un six sur six sur les deux premières journées de Premier League, et considérablement requinqués par un Mikel Arteta qui fait l’unanimité. Avec le techicien espagnol sur son banc, le club londonien a d’ailleurs remporté ses deux derniers matches contre les Reds : le 15 juillet dernier en Premier League (2-1), puis le 29 août lors du Community Shield (1-1, 5-4 aux t.a.b). Arsenal est la seule équipe, avec l’Atlético Madrid, à avoir battu Liverpool deux fois depuis septembre 2019.

De quoi aborder le premier de ces deux matches en quatre jours à Anfield en confiance. Il y aura la Premier League lundi (21h), puis un 8e de finale de League Cup jeudi, qui rappellera celui complètement fou de la saison dernière (5-5, 5-4 aux t.a.b pour Liverpool). Mais avant cette double-échéance, pas question de s’emballer du côté de Mikel Arteta. "Nous savons à quel point ils sont cohérents, et c’est parce qu’ils dominent presque tous les aspects du jeu. Nous devons être au top", a rappelé le technicien espagnol, qui veut que son équipe se rapproche, à terme, des cadors du championnat.

League Cup Arsenal enchaîne face à Leicester, Giroud et Havertz brillent avec Chelsea 23/09/2020 À 20:50

Arteta : "Approcher le niveau de Liverpool"

"La force d’Arsenal ? Sa défense, à 100%"

"Le premier match a un gros impact sur le second et il est très difficile de battre le même adversaire deux fois sur une aussi courte période, a-t-il repris. Quand on parle de Liverpool, le challenge est encore plus grand. Le plus important est de croire que nous pouvons aller gagner là-bas. Nous devons tous croire que nous en sommes capables". Ça tombe bien, les Gunners l’ont été dans un passé très récent. Et pas seulement contre Liverpool, puisque Chelsea a fait les frais de leur appétit pour la FA Cup début août (2-1). Pierre-Emerick Aubameyang est resté, Willian est arrivé, et le club londonien semble mieux armé pour ces rencontres de gala.

Mais plus que sur ses têtes d’affiche, c’est de plus en plus sur son collectif que le club 13 fois vainqueur de la Premier League peut s’appuyer. Son 3-4-3, modulable en 5-2-3 ou 5-4-1, est de mieux en mieux huilé et solide. Et Jürgen Klopp en a été l’un des principaux témoins. "La force d’Arsenal ? C’est sa structure défensive, à 100%. Ils défendent bien. Tous les joueurs sont impliqués, ils défendront probablement en 5-4-1, ce qui, quand on a des joueurs de qualité dans l'équipe, est, pour l'autre équipe, une situation assez délicate. Ensuite, avec la vitesse qu'ils ont en contre-attaque, cela peut vous causer des ennuis", a-t-il analysé avant la rencontre. Gabriel s’est bien intégré derrière, Ainsley Maitland-Niles s’est imposé sur son côté, Lacazette attaque fort devant : Arsenal a effectivement de quoi bien défendre et bien contrer.

"L’équilibre entre la défense et l’attaque est vraiment bon"

"La structure de l’équipe est absolument exceptionnelle. Vous pouvez voir que l'équilibre entre la défense et l'attaque est vraiment bon, vous pouvez voir beaucoup de choses qui sont évidemment très utiles dans le football : une bonne organisation, de la liberté pour les joueurs, et l’utilisation des joueurs dans les bonnes positions", a insisté l’ex-coach de Dortmund. Mais ne nous y trompons pas : la machine de Klopp est toujours la mieux rodée de Premier League, avec celle de Pep Guardiola. Et ce sont évidemment les Reds qui partiront favoris lundi. Parce que deux accrocs de suite, certes face à la même équipe, ne suffisent pas à tout remettre en cause. Surtout quand les deux défaites en question étaient loin d’être des formalités.

Klopp : "Arteta a changé la mentalité d'Arsenal"

"Le match à l’Emirates et celui du Community Shield étaient très différents, et je pense que ce sera encore différent lundi", a calmé Arteta. Son adversaire allemand, lui, s’est montré plus bavard. "Lors du Community Shield, c'était un match ouvert et nous n'avons pas eu de chance à certains moments",, a-t-il commenté. Les Reds avaient couru après le score pendant une heure avant d’égaliser à l’approche du dernier quart d’heure. Mais la séance de tirs au but s’étaient avérée fatale.

"Nous les avons légèrement aidés"

"Lors du match de championnat, je pense que nous les avons légèrement aidés parce que ce soir-là, nous leur avons offert les buts sur un plateau, a-t-il repris, alors que Van Dijk et Alisson avaient aidé Lacazette et Nelson à renverser la situation. Je pense que c'était l'un des rares matches où nous avons perdu notre concentration par moments. C'était la fin de la saison dernière et Arsenal attendait vraiment ce genre de moments. Je peux dire beaucoup de choses positives sur Arsenal, parce que c’est vrai, mais je pense que nous avons encore une chance lundi soir". En y mettant les formes, Klopp a rappelé l’évidence : Liverpool n’a pas (encore) de quoi être effrayé par Arsenal.

Premier League Une bourde, Lampard ne le défend plus et Mendy arrive : Kepa est vraiment dans de sales draps 20/09/2020 À 18:45