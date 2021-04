Nous n'avons reçu aucune offre et nous n'étudierons aucune offre", a indiqué sa société Kroenke Sports and Entertainement (KSE) mardi, alors que le fondateur suédois du site de diffusion musicale en ligne Spotify, Daniel Ek, s'était dit intéressé pour reprendre le club, vendredi. Il n'est visiblement pas disposé à céder à la pression. Actuel propriétaire d'Arsenal, Stan Kroenke n'a visiblement pas l'intention de se séparer des Gunners dans un futur proche. "", a indiqué sa société Kroenke Sports and Entertainement (KSE) mardi, alors que le fondateur suédois du site de diffusion musicale en ligne Spotify, Daniel Ek, s'était dit intéressé pour reprendre le club, vendredi. Grand fan des Gunners, Ek aurait même approché de prestigieux anciens de la maison rouge et blanche - Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp - pour appuyer son projet, selon la presse britannique.

Arsenal avait fait partie des 12 équipes européennes à proposer en début de semaine dernière un projet de compétition européenne semi-fermée où une des 20 places lui aurait été garantie tous les ans. Les Gunners avaient jeté l'éponge mardi avec les 5 autres clubs anglais impliqués, mais les supporters du club londoniens ont laissé éclater leur ressentiment à l'égard de l'Américain.

Nous restons investis à 100% envers Arsenal et nous ne vendrons aucune participation dans le club

Premier League Everton punit Arsenal 23/04/2021 À 20:54

Avant le match à domicile à l'Emirates, finalement perdu contre Everton (0-1), des banderoles exigeant son départ avaient été déployées. "Ces derniers jours, nous avons remarqué des spéculations dans les médias au sujet d'une possible offre de reprise d'Arsenal (...) Nous restons investis à 100% envers Arsenal et nous ne vendrons aucune participation dans le club", a coupé court KSE. "Notre ambition pour Arsenal reste de se battre pour remporter les plus grands trophées dans cette discipline et notre priorité reste d'améliorer notre compétitivité sur le terrain pour y arriver", ajoute le groupe.

Actuellement 10e de Premier League, Arsenal pourrait connaître son plus mauvais classement final depuis 1995, même s'ils sont dans le même temps encore engagés dans la Ligue Europa, où ils se déplaceront chez les Espagnols de Villareal en demi-finale aller, jeudi. Une victoire dans cette compétition leur offrirait une place dans la bien plus lucrative Ligue des champions la saison prochaine, ce qui serait une première depuis 5 saisons.

Premier League Arsenal évite le pire, Fulham perd gros 18/04/2021 À 14:31