Les Toffees enchaînent et se retrouvent en embuscade. Les joueurs d'Everton ont dominé Arsenal, samedi, dans le cadre de la 14e journée de Premier League (2-1) et s'emparent ainsi provisoirement de la 2e place du classement. Après avoir battu Chelsea (1-0) et Leicester (0-2), ils signent une jolie série de succès. Tout le contraire des Gunners de Mikel Arteta, désormais défaits lors de quatre de leurs cinq dernières sorties en championnat. Les Londoniens restent quinzièmes et leur coach un peu plus menacé.