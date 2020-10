Les Gunners reprennent leur marche en avant. Les joueurs d'Arsenal ont peiné mais battu logiquement Sheffield United, dimanche à l'Emirates Stadium, lors de la 4e journée de Premier League (2-1). Bukayo Saka a ouvert le score en seconde période (61e) mais c'est surtout l'entrée de Nicolas Pépé, buteur également (64e) qui a fait la différence d'autant que les Londoniens ont reculé et encaissé un but signé David McGoldrick (83e). Battus par Liverpool en début de semaine (3-1), les hommes de Mikel Arteta comptent tout de même trois succès après quatre rencontres. Un bilan dont rêverait Sheffield United qui affiche un zéro pointé.

Le coach d'Arsenal avait choisi de laisser Alexandre Lacazette sur le banc pour aligner Eddie Nketiah en pointe avec Willian sur la droite et Pierre-Emerick Aubameyang sur la gauche. Les options du technicien espagnol n'ont pourtant pas porté leurs fruits car l'Anglais de 21 ans n'a pas pesé sur la défense adverse et le Brésilien s'est révélé invisible dans une première période bien terne.

Face à une équipe de Sheffield United venue uniquement pour défendre, Arsenal a longtemps manqué de mordant offensif. Arteta a décidé de dynamiser tout cela en remplaçant Nketiah par Nicolas Pépé et non par Lacazette qui n'est pas entré en jeu (57e). Les effets de ce changement avec le repositionnement d'Aubameyang en pointe ne se sont pas fait attendre puisque les Gunners ont enfin combiné à une touche sur la droite. D'une tête au second poteau, Saka a conclu un joli mouvement auquel Pépé, Willian, Elneny, Lacazette et Bellerin ont participé (1-0, 61e).