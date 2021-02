Grosse désillusion pour Arsenal. Après leur défaite mardi contre Wolverhampton (2-1), les joueurs de Mikel Arteta ont encore chuté sur la pelouse d’Aston Villa (1-0), samedi après-midi. Une erreur défensive -incompréhension entre Cédric Soares et Gabriel- dès la 2e minute a offert le seul but de la rencontre à Ollie Watkins. Arsenal est englué à la 10e place et reste sous la pression de Leeds et Southampton, qui comptent 1 point de retard mais aussi deux matches en moins. Aston Villa remonte provisoirement en 8e position.