Quand Kane va, tout va. De retour de blessure, Harry Kane a permis à Tottenham de mettre fin à une série de trois défaites en aidant son club à dominer une triste équipe de West Bromwich Albion, dimanche après-midi (2-0). L’attaquant anglais, qui a débloqué une rencontre cadenassée par le bloc très compact des Baggies, a vu Son Heung-Min inscrire le but du break face à la pire défense de Premier League. Au classement, les Spurs remontent à la septième place pour se relancer dans la course à l'Europe tandis que West Bromwich, 19e, continue de creuser vers la deuxième division.

Après trois défaites consécutives, sa pire série depuis plus de huit ans, Tottenham a logiquement débuté la rencontre le couteau entre les dents. Lancé par Harry Kane à gauche de la surface, Son a enroulé son ballon dans le petit filet opposé de Johnstone. Mais le portier des Baggies a signé le premier arrêt d’une rencontre qui allait lui paraître une éternité (10e).

Au retour des vestiaires, les Spurs, certainement pas ménagés par Jose Mourinho, ont montré un visage bien plus offensif. Dès le coup d’envoi, Son, parfaitement lancé par Harry Kane, a perdu son face à face devant San Johnstone (46e). Puis, le portier des Baggies n’a rien pu faire quelques minutes plus tard devant le tir croisé d’Harry Kane, terminant sa course dans le petit filet droit (1-0, 54e).