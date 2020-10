Bis repetita pour Liverpool. Comme la semaine passée face à Sheffield, le champion d’Angleterre a été mené par West Ham sur sa pelouse, mais comme les Blades, les Hammers ont finalement été renversés par la troupe de Jürgen Klopp, dont les changements en fin de match ont fait la différence. Vainqueurs sur un but de Diogo Jota (2-1), les Reds prennent provisoirement la tête de la Premier League.

Même quand ses attaquants ne sont pas inspirés, ou que le plan de ses adversaires se déroule à merveille, Liverpool finit toujours par faire la différence sur sa pelouse. Victorieux de West Ham, les Reds ont même enchaîné, ce samedi, un 63e match à domicile sans défaite à Anfield, égalant le record du club établi entre 1978 et 1980. Un chiffre qui donnera encore plus le sourire au « Normal One », Jürgen Klopp, dont les choix ont été payants aujourd’hui.