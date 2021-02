La mayonnaise Tuchel commence déjà à prendre sous ses nouvelles couleurs. A peine 10 jours après son arrivée sur le banc de Chelsea, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a engrangé une deuxième victoire en trois matchs, sur la pelouse de Tottenham (0-1), ce jeudi. Dominateurs dans le jeu et à la possession, les Blues ont eu besoin d'un penalty provoqué par Timo Werner et transformé par Jorginho (24e) pour ouvrir la marque.

Trois matchs et trois clean sheets pour les Blues de l'ère Tuchel, qui est ainsi devenu le premier manager de Chelsea à réaliser pareil bilan depuis... José Mourinho en 2004. Après un nul sans grandes inspirations face à Wolverhampton (0-0), puis une victoire contre Burnley (2-0), les joueurs du nouveau coach londonien semblent avoir pris le pli. Avec une possession de balle de 70% à la mi-temps, les Blues ont imprimé leur rythme dès le début du match. Accumulant les bons centres et les corners, grâce à un pressing soutenu et efficace, les hommes de Tuchel n'ont laissé aucun répit à leurs adversaires, qui ont dû patienter jusqu'à la 18e minute pour enfin organiser une première offensive sur la cage d'Edouard Mendy.

Orphelins de leur buteur Harry Kane depuis deux matchs (blessure aux chevilles), les Spurs ont eu besoin d'un changement d'attitude à la mi-temps pour exister un peu dans la partie. Leur pressing beaucoup plus haut dès l'entame de la seconde période leur a offert quelques rares occasions de buts. Mais la plus franche est intervenue dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Seul dans son couloir droit, Serge Aurier a pris le temps d'ajuster un superbe centre au second poteau à destination de Carlos Vinicius. Mais l'attaquant de Tottenham, pourtant dominant dans les airs, n'est pas parvenu à redresser sa tête, et a laissé filer la possibilité de réaliser un petit miracle en allant chercher le match nul.