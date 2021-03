Cette fois, Liverpool a touché le fond. Les Reds, champions en titre, ont concédé un nouveau revers à Anfield, face à Chelsea (0-1), leur 5e de suite, une première dans l’histoire du club de Kenny Dalglish, qui a passé un bien mauvais 70e anniversaire. Encore une fois apathiques offensivement, les joueurs de Jürgen Klopp n’ont jamais su répondre après l’ouverture du score de Mason Mount, qui permet aux Blues de remonter provisoirement à la 4e place.

Tout va très vite dans le football, et Liverpool en est la preuve. Après avoir marché sur la Premier League l’an passé, loupant d’un rien d’établir le meilleur bilan sur une saison dans leur antre sacrée, les Liverpuldiens n’arrivent plus à mettre un pied devant l’autre sur leur pelouse dans une saison où ils s’enfoncent peu à peu au classement. Ça a encore été le cas ce jeudi, alors que les coéquipiers de Mohamed Salah avaient retrouvé la victoire à Sheffield il y a quelques jours (0-2).

Seulement 2 buts concédés en 10 matches par le Chelsea de Tuchel

Dans cette confrontation entre la 3e meilleure attaque de Premier League, Liverpool et la meilleur défense, Chelsea, qui n’a désormais concédé que 2 buts en 10 matches depuis la nomination de Thomas Tuchel, c’est clairement la défense qui a pris le pas. Pourtant, la troupe de Jürgen Klopp a eu les occasions de percer le coffre-fort londonien notamment au cours d’un premier acte où les deux équipes ont enchaîné les temps forts.

D’abord Liverpool, puis Chelsea, qui a vu un but de Timo Werner refusé d’un rien pour une position de hors-jeu (24e). Cela a réveillé les Reds, mais Sadio Mané, symbole de cette attaque à la dérive, n’a pas réussi à bonifier un superbe service de Salah et a loupé sa reprise (28e). Alors qu’ils poussaient, les locaux ont été surpris sur un contre fulgurant lancé par N’Golo Kanté, et parfaitement conclut par le maître à jouer de cette équipe de Chelsea, Mason Mount (0-1, 42e).

Au retour des vestiaires, Chelsea a eu l’occasion de doubler la mise mais Andrew Robertson a sauvé la frappe d’un Hakim Ziyech encore décevant sur sa ligne (54e). Liverpool a eu le ballon ensuite, sans réussir à en faire grand-chose, dégoûté par la solidité du duo Christensen-Rüdiger dans la défense de Chelsea.

Les champions d’Europe 2019 ont même attendu la 86e minute pour cadrer leur seule frappe de la rencontre. Désormais septièmes, sous la menace de Tottenham, les joueurs de Liverpool vont devoir vite rebondir pour espérer figurer en Ligue des champions l’an prochain. Revigoré depuis l’arrivée de Tuchel, Chelsea se positionne de plus en plus en sérieux candidat au Top 4, qu’il réintègre provisoirement.

