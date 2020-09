Avec deux buts dans les six premières minutes, Wolverhampton s'est offert un départ idéal lors de la saison 2020/2021 de la Premier League, avec un succès chez Sheffield Unied (2-0), lundi. Les Wolves ont d'abord très bien négocié un contre et une situation de trois contre deux, conclue avec sang-froid et habileté du plat du pied par leur avant-centre mexicain Raul Jimenez, auteur de son 45e but en 100 matches de Premier League (0-1, 3e).