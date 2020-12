Mis en cause à la fin du mois de novembre pour une publication Instagram contenant un terme jugé raciste, Edinson Cavani a été sanctionné ce jeudi. La Fédération anglaise a suspendu le buteur de Manchester United pour trois matches, et lui a infligé une amende de 100 000 livres. L'Uruguayen, dont le post a été jugé "insultant, abusif et inapproprié", devra également suivre une "formation".