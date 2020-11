United peut remercier Cavani. Mené 2-0 à la pause, Manchester United a trouvé les ressources pour s’imposer à Southampton (2-3). L’entrée d'El Matador, passeur pour Bruno Fernandes puis double buteur, a tout changé. Malgré de nombreuses occasions manquées et un adversaire coriace, les Red Devils l’ont emporté dans le temps additionnel. Avec cette huitième victoire d’affilée à l’extérieur, les Mancuniens remontent à la septième place. Le Paris Saint-Germain, qui se déplace à Old Trafford mercredi, est prévenu.

Le match a pourtant mal démarré pour United, privé de Martial et Pogba absents. Inefficaces offensivement, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont encaissé deux buts sur coups de pied arrêtés, par Bednarek (23e) puis Ward-Prowse (30e), auteur d’un coup-franc direct. En-dedans pendant 45 minutes, Man U s’est réveillé à la pause et a profité du retour en forme de deux hommes-clé : Bruno Fernandes et Edinson Cavani.

En difficulté en première mi-temps, le Portugais a haussé son niveau de jeu au retour des vestiaires et réduit l’écart (59e). C’est lui qui a offert le second but à Cavani. Sur le banc en début de match, l’Uruguayen a montré qu’il avait de beaux restes. Très actif au pressing, il a d’abord délivré une passe décisive parfaite à Fernandes sur le premier but avant de placer deux têtes plongeantes dont lui seul à le secret (74e, 90e+2).

United efficace loin de chez lui

En difficulté à domicile, Man U a confirmé ses capacités à s’imposer loin d’Old Trafford. C’est la huitième fois d’affilée que le club s’impose à l’extérieur. A noter, la première titularisation de Donny van de Beek en Premier League, qui n’a pas pesé sur le match. Sorti sur blessure à la pause, le gardien David De Gea pourrait manquer les prochaines échéances européennes.

De son côté, Southampton perd pour la première fois depuis deux mois et manque l’occasion de grimper sur le podium. Les Saints ont plongé physiquement en deuxième période et n’ont pas su concrétiser leur excellent premier acte. L’entraîneur Ralf Hasenhütll regrettera sûrement l’énorme occasion manquée par le milieu Stuart Armstrong, seul face au but vide (34e) alors que le score était déjà de 2-0 pour son équipe.

