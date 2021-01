Trois nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à Manchester City, le gardien de but Scott Carson, le jeune milieu de terrain Cole Palmer et un membre de l'encadrement, a annoncé le club mercredi. City était déjà privé de six joueurs pour sa victoire en Premier League à Chelsea, dimanche, à la suite de tests positifs.

" Les salariés vont maintenant observer une période d'auto-isolement conformément aux protocoles de la Premier League et du gouvernement britannique concernant la quarantaine ", précise le club, cinquième du championnat anglais. Le gardien de but Ederson étant déjà à l'isolement, le test positif de Carson ne laisse pas à City d'autre option pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester United mercredi que le portier Zack Steffen, prêt à jouer à nouveau après avoir été titularisé à Chelsea.

Les autres joueurs toujours à l'isolement sont Ferran Torres, Tommy Doyle et Eric Garcia. Quant à Kyle Walker et Gabriel Jesus, testés positifs le jour de Noël, ils ont terminé leur période de quarantaine. La Premier League a annoncé mardi que 40 joueurs et membres de staff avaient été testés positifs pour le Covid-19 lors des dernières séries de tests, plus du double du précédent record.