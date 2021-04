Un nul, deux perdants. En ouverture de la 32e journée de Premier League, Everton et Tottenham n’ont pas réussi à se départager à Goodison Park (2-2), après un doublé de Kane en réponse à un doublé de Sigurdsson. Mais ce résultat n’arrange personne. Car les Spurs, septièmes, et les Toffees, huitièmes, pointent respectivement à 5 et 6 points du quatrième, West Ham, qui se rend à Newcastle ce samedi. Avec un tel retard à combler, leurs chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions apparaissent quasi inexistantes désormais.

Après 25 premières minutes soporifiques, les deux formations se sont ensuite réveillées et ont, à tour de rôle, eu l’occasion de mener au score sans parvenir à conserver cet avantage. Tottenham a d’abord pris les devants grâce à Kane, buteur après un mauvais jeu de tête de Keane (0-1, 27e). La réponse n’a pas tardé. James a été bousculé par Reguilon dans la surface, et Sigurdsson a égalisé sur penalty (1-1, 31e).

Kane touché à la cheville

L’Islandais s’est offert un doublé en deuxième période, après un beau service de Coleman, 52 secondes après son entrée en jeu (2-1, 62e). Pas suffisant pour Everton, trahi six minutes plus tard par sa défense. Kane n’en attendait pas tant pour inscrire un deuxième but (2-2, 68e). La quatrième et dernière réalisation de la partie. Car les têtes d’Alderweireld (57e) et de Kane (72e) ont fini sur l’extérieur du poteau.

Hugo Lloris s’est, lui, illustré avec 5 arrêts. Dont deux vraiment décisifs devant James (38e) et King dans les dernières minutes (84e). Le gardien de l’équipe de France a sauvé un point pour Tottenham qui a peut-être perdu gros, avec une possible blessure de Kane dans le temps additionnel. L’international anglais a dû quitter ses partenaires après s’être fait mal à la cheville droite sur un corner. Probablement la plus mauvaise nouvelle de la soirée.

