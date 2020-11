Privé de nombreux cadres, Everton s’est à nouveau incliné sur la pelouse de Newcastle (2-1). Trop timides pendant une bonne partie du match, les Toffees ont réagi trop tard et enchaînent une seconde défaite de rang. Très solide en défense et dangereux en contre, Newcastle s’est offert une victoire méritée, avec un doublé de Callum Wilson, buteur sur penalty puis à la réception d’un centre. Calvert-Lewin a réduit le score dans les arrêts de jeux et inscrit son huitième but en sept matches.

Pas aidé par les absences de Lucas Digne, Richarlison, James Rodriguez et Séamus Coleman, Everton a livré une copie terne sur la pelouse de Newcastle. Les fulgurances des premiers matchzs de la saison semblent loin, et l’équipe d’Ancelotti n’a jamais semblé en mesure de faire la différence. Face à un bloc solide et une défense à cinq, les Toffees ont attendu la 30e minute pour déclencher leur premier but. A l’inverse, ce sont les Magpies qui se sont procurés les meilleures situations, dans le sillage d’un duo Wilson – Saint-Maximin percutant.

Calvert-Lewin a souffert

En toute logique, Newcastle a inscrit deux buts en seconde période par Callum Wilson, sur un penalty consécutif à une charge d’André Gomes, puis à la suite d’un rush de Fraser. Parfaitement trouvé par ses coéquipiers dans la profondeur, l’ancien joueur de Bournemouth a brillé et fait souffrir la défense adverse. Il compte déjà six buts en Premier League. En face, Dominic Calvert-Lewin a souffert à la pointe de l’attaque d’Everton. Souvent esseulé face aux trois centraux des Magpies, l’avant-centre n’a pas vraiment pesé sur la défense. Il faut dire que l’absence de ses deux principaux compères d’attaque ne l’a pas aidé à se mettre en évidence. C’est pourtant lui qui a entretenu l’espoir en reprenant victorieusement un centre d’Iwobi, auteur d’une bonne entrée. Insuffisant pour espérer ramener le moindre point du Nord-Est de l’Angleterre.

A noter, la première titularisation du jeune Niels Nkounkou qui a suppléé Lucas Digne pour Everton. Appliqué, le latéral gauche formé à l’OM a délivré une copie sérieuse avant d’être remplacé en deuxième mi-temps par l’attaquant Tosun. Une belle récompense pour un jeune joueur qui a fêté aujourd’hui même ses 20 ans. Au classement, Everton perd du terrain et se retrouve sous la pression d’Aston Villa, Leicester, Tottenham et Manchester City. Irréguliers depuis le début de la saison, les Magpies remontent au classement et occupent la 10ème place.

