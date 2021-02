Football

Premier League - Fatigué et usé mentalement, Liverpool est-il arrivé au bout du cycle Klopp ?

PREMIER LEAGUE- En crise de résultats, Liverpool a perdu le contact dans la course au titre. Et si les Reds, fatigués et usés mentalement, étaient arrivés au bout du cycle Klopp ? Retrouvez le FC Stream Team en intégralité en podcast tous les vendredis.

