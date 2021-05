Après Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona et Roy Keane, voici Frank Lampard. L'ancien milieu de terrain de Chelsea, actuellement à la recherche d'un nouveau poste sur un banc après avoir été écarté par les Blues, a été choisi pour intégrer le Temple de la Renommée (Hall of Fame) de la Premier League. Trois fois champion d'Angleterre avec les Blues, Frank Lampard est le milieu de terrain le plus prolifique de l'histoire de la Premier League avec 177 buts sous les maillots de West Ham, Chelsea et Manchester City. La Premier League annonce que trois autres noms seront dévoilés dans les jours qui viennent.

