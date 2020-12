Avec Højbjerg, Tottenham a enfin un patron au milieu

Un "todocampista" pour le Mou. Confronté à de nombreux problèmes depuis sa prise de fonctions à Tottenham au cœur de l’automne 2019, le technicien portugais a dû faire preuve d’énormément de patience pour trouver la bonne formule avec son groupe. Plus problématique encore, le Lusitanien a eu de réguliers maux de tête pour trouver des cadres fiables, prêts à privilégier l’intérêt collectif. La recette est connue, même si elle a un peu changé : le Mou indique le chemin et les hommes le suivent.

Premier League Liverpool sauve les meubles et rejoint Tottenham en tête 13/12/2020 À 18:25

Confronté au départ inéluctable de Christian Eriksen, pas convaincu par le niveau d’Harry Winks et Eric Dier, repositionné en défense centrale depuis, et longtemps en train de secouer Tanguy Ndombélé, Mourinho s’est arraché les cheveux pour trouver la bonne formule la saison dernière pour son entrejeu. Résultat, les Spurs ont manqué d’équilibre faute d’avoir un patron, dans tous les sens du terme, pour leur secteur défensif. L’intersaison a finalement mis fin à ce manque. Mourinho a demandé à Daniel Levy, le boss des Spurs, de lui prendre Pierre Emile Højbjerg. Pas besoin de plus. Il n'a coûté que 15 millions de livres aux Spurs.

13e j. Klopp : "Mourinho a fait de Tottenham une machine à résultats"

Mourinho adore le Danois. Pourquoi donc Mourinho l’adore ? Parce que c’est un joueur complet doublé d'un soldat. En plus d’être un infatigable récupérateur, le Danois est habile avec ses pieds et c'est lui qui dicte le tempo de son équipe. Loin d’être ennemi avec le ballon, il sait récupérer, relancer, distribuer. Encore mieux, Højbjerg est polyvalent : pointe basse dans un milieu à trois ou double pivot dans un 4-2-3-1, le milieu de terrain n'évolue jamais en-dessous d'un certain niveau et son impact ne change pas d'un schéma à l'autre. Ancien dix dans ses jeunes années, il a reculé avec le temps, mais il a gardé ses qualités et surtout sa vision du jeu. Pour le décrire, on pourrait penser à une bête étrange : un pitbull motorisé avec un gros réservoir d'essence.

Surtout, c’est un soldat. Ce côté militaire plaît énormément à Mourinho qui a toujours eu besoin de relais sur le terrain. Capitaine chez les sélections de jeunes au Danemark, avant de le devenir à Southampton où il évoluait depuis quatre ans, il est un vrai capitaine de route. "C’est quelqu’un qui a la voix qui porte et surtout c’est un leader. C’est un pur joueur d’équipe. C’est quelqu’un sur qui on peut compter car c’est un soldat. Si le coach lui dit 'Cours', il va courir. Il ne dit pas un mot plus que l'autre, il respecte la hiérarchie", expliquait cet été Jonas Bo Nielsen, un journaliste danois qui a suivi la carrière de son compatriote. "Quand il était plus jeune, on le canalisait car il courait partout sur le terrain. Maintenant, il est plus vieux et il sait quand déclencher son effort ou se préserver. C'est un leader, mais il a aussi conscience des secteurs où il peut encore s'améliorer et ce qu'il doit encore apprendre. C'est aussi pour ça que Tottenham a vu tout son potentiel et que le défi n'était pas trop grand pour lui. C'est un bosseur qui pense collectif."

Mourinho - Højbjerg, l'amour fou

En Premier League depuis 2016, Højbjerg a passé quatre saisons en Angleterre. De quoi faire de lui un homme chevronné dans ce championnat particulier, plus technique qu'on ne le croit, tout en gardant son aspect physique. Promu capitaine à Southampton à 23 ans, il a surtout impressionné José Mourinho la saison dernière, lors des deux confrontations des Spurs face aux Saints. Lors du match retour, le Portugais avait d'ailleurs souligné qu'il n'avait pas de milieu de terrain, pointant du doigt la pauvre performance de Tanguy Ndombélé ce jour-là. Depuis, le Français s'est trouvé à un nouveau poste, un cran plus haut, grâce à l'arrivée d'Højbjerg justement. La vérité, c'est que Mourinho n'avait de yeux que pour le natif de Copenhague.

Désiré par de nombreux clubs en Europe, dont le Bayern qui souhaitait remplacer Thiago Alcantara par son ancien joueur, le Danois a rapidement choisi d'aller à Tottenham. La raison : José Mourinho, bien évidemment. Les deux hommes se tournaient autour et ils ont fini par se mettre ensemble. Mourinho se comporte comme un papa avec son nouveau poulain : il lui crie dessus pour célébrer la victoire face à Manchester City dont il a été le taulier, le chambre en le surnommant Zidane après une tentative de roulette ratée. Cette attitude de maman ours n'est pas anecdotique : le Portugais sait qu'il a trouvé son nouveau Claude Makélélé / Nemanja Matic. Et il le bichonne à sa façon.

Mourinho voit surtout en lui un amoureux du jeu. "Pierre est quelqu'un d'intelligent. Il lit très bien le jeu et le comprend très bien. Il deviendra coach un jour, ça je s'en suis persuadé. C'est quelqu'un d'embêtant lors des entraînements : il ne fait que poser des questions tout le temps : 'Pourquoi on fait ça et ça' ", expliquait le Portugais récemment. "Il lit très bien les situations sur le terrain et les joueurs qui l'entourent savent se placer pour que le bloc soit compact. Physiquement, il est très fort. Techniquement, il est meilleur que beaucoup ne le pensent. Certains pensent que la personne forte techniquement est celle qui marque en faisant une Madjer, et qui fait des merveilles sur un terrain. Mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme les coaches d'il y a 30-40 ans. Pour moi, ce qui fait le génie c'est la simplicité. Et lui, il est simple dans tout ce qu'il fait. Je pense que c'est un joueur phénoménal."

Des chiffres impressionnants pour un Tottenham compétitif

Comment mesurer l'impact de Pierre Emile Højbjerg avec Tottenham ? En utilisant les chiffres, c'est assez parlant.

870 - L'international danois est le troisième meilleur passeur de Premier League - en nombre de passes effectuées - cette saison. Il n'a distribué que 31 ballons de moins que Rodri, large leader de ce classement avec ses 901 passes. Youri Tielemans (Leicester, 815), N'Golo Kanté (Chelsea, 797 passes) et James Ward-Prowse (Southampton, le successeur de PEH, 793 passes) sont plus loin. C'est un chiffre fort sachant que Tottenham n'est que la dixième équipe à distribuer le plus de ballons (5785).

23 - Un six efficace, c'est un six qui commet des fautes. Højbjerg en a commis 23 depuis septembre. Là aussi, il est troisième du classement. Mateusz Klich (Leeds, 26) et Tomas Soucek (West Ham, 24) sont devant lui. Et il n'a pris qu'un seul carton jaune, lors de la 1ère journée. Faire des fautes, c'est aussi un art.

35 - Højbjerg est le cinquième plus grand tacleur de PL cette saison. Et le leader de ce classement - Oriol Romeu - n'a que 11 tacles d'avance.

1080 - C'est le nombre de minutes disputées en Premier League par le milieu de terrain. Il a joué les 12 rencontres de championnat dans leur intégralité. Lors deux dernières saisons, il a dépassé le cap des 30 rencontres avec son ancien club Southampton. Peu blessé, Højbjerg est un élément fiable sur une toute une saison.

16 - Sur ses 31 duels aériens joués en championnat cette saison, Højbjerg a habilement utilisé son 1,85m en remportant plus de la moitié de ceux-ci.

10,59 - C'est le nombre de ballons par match récupérés par PEH, soit le meilleur ratio en Premier League

Précocité, drame et Guardiola

La carrière de Pierre Emile Højbjerg a débuté très tôt. Repéré par le Bayern Munich au début de la décennie, le milieu de terrain, après des passages au FC Copenhague et Brøndby, casse les codes chez lui et pose ses valises à Munich à l'âge de 16 ans. En Bavière, l'adaptation se passe mal lors des premiers mois, mais celui qui est capitaine des sélections de jeunes au Danemark franchit tous les obstacles, au point de taper dans l'oeil d'un certain Jupp Heynckes qui l'intègre dans le groupe professionnel début 2013, avant le lancer en compétition en avril, ce qui fera de lui le plus jeune joueur à jouer en Bundesliga sous les couleurs du Bayern (à 17 ans).

Intégré définitivement avec les A sous l'ère Pep Guardiola, Højbjerg joue peu mais fait partie de la dynamique de l'équipe. Malgré le rythme soutenu que ce soit sous Heynckes ou Guardiola, il progresse et souffre en silence. "Pour mes coéquipiers, les entraînements étaient à des rythmes normaux, pour moi ça ressemblait à des finales", expliquait-t-il à la FIFA à l'époque. Lessivé psychologiquement, seul à Munich, Højbjerg est surtout marqué par la maladie de son père. A la fin de l'année 2013, le jeune joueur apprend que son paternel souffre d'un cancer de l'estomac, un combat qu'il perdra malheureusement. Soutenu comme jamais par Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge et Pep Guardiola, Højbjerg traverse ce moment très difficilement et voit sa progression freinée. Ses prêts à Augsburg et Schalke ne convaincront pas le Bayern de lui laisser sa chance. Southampton sautera donc sur l'occasion.

Sur un plan sportif, son début de carrière est marqué par sa forte relation avec Pep Guardiola. C'est sous les ordres du Catalan qu'il a appris à développer son amour pour l'aspect tactique et les séances d'entraînements travaillées au millimètre. Contrairement aux légendes, avec Pep, on bosse tout et PEH a même appris à mieux défendre en écoutant son mentor. Le joueur complet qu'il est devenu fait aujourd'hui le bonheur de José Mourinho. "Pep pense à maintenant mais aussi à demain quand il fait ses entraînements. Il veut gagner le jour même, mais aussi gagner lors du futur. Heynckes ne pensait qu'à gagner. Pep aussi mais en pensant à gagner dans cinq ans. Avec lui, on a la bonne mentalité et le bon caractère pour devenir meilleur." Pierre Emile Højbjerg, c'est l'enfant que le couple Mourinho - Guardiola n'a jamais eu.

Premier League Tottenham marque le pas à Crystal Palace 13/12/2020 À 16:05