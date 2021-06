Le milieu de terrain belge de Manchester City Kevin De Bruyne, a été élu dimanche, pour la deuxième fois consécutive, joueur de l'année en Premier League par le Syndicat des joueurs professionnels anglais (PFA). De Bruyne, 29 ans, est seulement le deuxième joueur après Thierry Henry et Cristiano Ronaldo à être récompensé par ses pairs deux fois de suite. Champion d'Angleterre, vainqueur de la Coupe de la Ligue et finaliste de la Ligue des champions contre Chelsea (défaite 1-0), le Belge a été l'un des grands artisans de la riche saison de City. "KDB" a inscrit 10 buts et offert 18 passes décisives en 40 matches disputés toutes compétitions confondues avec son équipe.

De Bruyne manquera le début de l'Euro

"Vous voulez gagner tous les trophées avec l'équipe et puis évidemment si vous gagnez un trophée comme celui-ci, c'est probablement la plus prestigieuse récompense individuelle dans ce championnat", s'est réjoui De Bruyne. "Etre récompensé par ses pairs, avec qui vous êtes en compétition à chaque match, cela en dit long. Ce sont les personnes, à mon avis, qui connaissent le mieux le jeu et qui essaient d'atteindre le meilleur niveau", a ajouté le milieu. Il a devancé au classement ses coéquipiers Phil Foden (élu par ailleurs jeune joueur de l'année), Ilkay Gündogan et Ruben Dias, qui figuraient sur la liste des six finalistes aux côtés de Harry Kane (Tottenham) et Bruno Fernandes (Manchester United).

La fin de saison de De Bruyne a été toutefois assombrie par une double fracture au visage en finale de C1, après une obstruction du défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger en début de deuxième période. Kevin De Bruyne a subi une petite intervention chirurgicale au visage samedi et rejoindra lundi la sélection belge, avec laquelle il doit disputer l'Euro. Le sélectionneur Roberto Martinez a précisé que le joueur serait indisponible pour le premier match face à la Russie, le 12 juin.

