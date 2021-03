Presque condamné à la relégation, Sheffield United se sépare de son entraîneur historique. "Le conseil d'administration et Chris Wilder, qui a mené les Blades à plus de 100 victoires en près de 5 saisons à Bramall Lane, ont pris cette décision après en avoir discuté", précise le club dans son communiqué. Sur 227 matches, Wilder en a remporté 106, pour 44 nuls et 77 défaites, dont 22 en 28 journées cette saison, où Sheffield United n'a pris que 14 points et est à 12 longueurs du maintien à 10 journées de la fin.

"Être entraîneur de Sheffield United a été une aventure spéciale et que je n'oublierai jamais", a expliqué le coach du club où il a joué en tant qu'arrière droit dans les années 1990. Sur le banc, il a amené le club de sa ville natale de la League One (D3) à la Premier League, atteignant l'an passé le meilleur classement de l'histoire de Sheffield United (9e). "Désormais, le club va se concentrer pour finir la saison le mieux possible et, si nous sommes relégués, à se préparer pour le Championship (D2)", écrit le club, sans préciser qui prendra en main l'équipe première.

