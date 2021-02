Et une absence longue durée de plus pour les Reds. Face à l'hécatombe de blessures qui frappe Liverpool, et en particulier sa défense, Jürgen Klopp avait choisi de titulariser le traditionnel milieu de terrain Jordan Henderson en défense centrale ces dernières semaines. Sans grand succès sportif apparent, mais aussi sans la possibilité de tenir cette idée tactique sur la durée, l'international anglais étant indisponible au moins pour les cinq prochaines semaines.

Henderson est en effet sorti sur blessure après 30 minutes de jeu lors du derby face à Everton le week-end dernier (défaite 0-2). Le capitaine des champions d'Angleterre souffre de l'aine, et a dû subir une opération cette semaine. Visiblement "à succès" d'après le club, cette opération l'éloigne toutefois des terrains pour tout le mois de mars, et le prive de cinq rencontres avec son club, et trois avec sa sélection.

Premier League Martial, le "nouveau Thierry Henry" devenu l’énigme insoluble de MU IL Y A UN JOUR

Une absence pour des matches cruciaux

"Il n'y a pas d'échéance prévue pour son retour; le joueur de 30 ans est toutefois indisponible au moins jusqu'à la fin de la trêve internationale de mars", peut-on lire dans le communiqué du club anglais. Le milieu de terrain manquera notamment une rencontre de Premier League contre Chelsea, le match retour de Ligue des Champions face à Leipzig, et les matches de qualification de l'équipe nationale anglais face à la Pologne, l'Albanie et San Marin.

Une mauvaise nouvelle de plus pour Liverpool, déjà malheureux avec les absences de Van Dijk, Matip et Gomez en défense. Jürgen Klopp, qui a déjà aligné 14 charnières centrales différentes cette saison, va encore devoir se creuser la tête pour trouver une solution efficace. Et sortir les Reds de leur crise sportive en championnat le plus rapidement possible.

Fatigué et usé mentalement, Liverpool est-il arrivé au bout du cycle Klopp ?

Premier League Un carton et Leeds repart 23/02/2021 À 19:52