La Premier League s'est montrée ferme. Le championnat ne se mettra pas sur pause malgré l'évolution du Covid-19 qui inquiète en Angleterre et notamment dans le monde du sport. " La Premier League n'a pas prévu de suspendre la saison. Nous avons confiance dans les protocoles, anti-coronavirus, pour permettre aux matches de se dérouler. Nous avons le total soutien du Gouvernement ", a-t-elle affirmé dans un communiqué mercredi soir, alors que Tottenham-Fulham a été reporté , quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre à cause de nombreux cas positifs chez les Cottagers.

Interrogé sur cette question, par RMC, après la victoire d'Arsenal face à Brighton (1-0), le buteur, Alexandre Lacazette, a affirmé être défavorable à une suspension du championnat d'Angleterre. "On peut continuer parce qu'à Arsenal, on met tous les moyens pour combattre le virus et rester en négatif. On a eu quelques cas mais ça reste rare", a indiqué l'ancien Lyonnais tout en assurant que la situation "faisait peur". "Je peux comprendre les entraîneurs et joueurs qui préfèrent arrêter... Moi, je vais à l'entraînement, je rentre à la maison, je suis chez moi, je ne fais pas grand-chose. De toute façon, tout est fermé, il n'y a pas grand chose à faire. On va dire que je ne rencontre pas vraiment ce virus", a-t-il ajouté.