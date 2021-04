La vague Super Ligue va-t-elle submerger Stan Kroenke ? Malgré ses regrets et ses excuses, l'actionnaire principal d'Arsenal est au coeur de la tempête. Et visiblement, les supporters des Gunners, très en colère et qui n'ont pas hésité à manifester en nombre ces derniers jours, n'ont pas vraiment envie de le pardonner. De quoi pousser Kroenke au départ ? Possible. Un acheteur potentiel s'est même manifesté : Daniel Ek. "En tant qu'enfant qui grandit, j'ai encouragé Arsenal aussi longtemps que je me souvienne. Si KSE souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de me lancer dans la course", a ainsi écrit le confondateur de Spotify sur Twitter la semaine passée.

Après les paroles, les fans d'Arsenal attendent désormais des actes. Bonne nouvelle pour eux ce lundi : Ek préparerait bien une offre formelle de rachat, selon le Telegraph. Dans son projet, il aurait même appelé trois légendes du club à le rejoindre : Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira. Assez pour parvenir à ses fins ? Le très sérieux média britannique affirme que toutes les parties seraient actuellement au travail dans ce sens.

Premier League United accroché par Leeds, City potentiellement sacré la semaine prochaine IL Y A 19 HEURES

Premier League Werner plein de sarcasme après sa soirée contrastée : "Un but c'est bien, deux c'est peut-être trop" HIER À 07:17