Gerry Marsden, chanteur de "You'll never walk alone", est mort

Et comme la meilleure défense est parfois l'attaque, le syndicat des joueurs uruguayens de football s'en est pris directement à la FA lundi. "Loin d'être un acte de lutte contre le racisme, ce que la FA a commis est un acte de discrimination contre la culture et le mode de vie des Uruguayens", a déclaré l'AFU, composée de joueurs professionnels et amateurs masculins et féminins, dans un communiqué. "La sanction révèle une vision biaisée, dogmatique et ethnocentrique qui n'admet que la lecture que l'on veut imposer à partir de son interprétation subjective, particulière et exclusive", assure le syndicat.