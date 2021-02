Ils ont été bousculés à cause d'un manque de lucidité, mais ils se sont réveillés et l'ont emporté. Leeds proposait un jeu bien loin de ses standards habituels mais 90 minutes ont finalement suffi aux hommes de Marcelo Bielsa pour venir à bout d'une équipe de Southampton en difficulté (3-0). Le promu rentre dans le top 10 de la Premier League, à seulement 1 point de la 8ème place.

Le visage montré par Leeds au début de cette rencontre était méconnaissable, même pour les physionomistes d'entres nous. Pressés très haut par les joueurs de Southampton, les Whites n'ont pas su tirer leur épingle du jeu pour partir en contre proprement, peut-être à cause d'une pelouse de bien mauvaise qualité. Pas forcément meilleurs, les Saints ont pourtant montré quelques belles choses et auraient même pu voir leurs efforts récompensés. Alors que Nathan Tella, titularisé pour la première fois en Premier League, obtenait un penalty (35e), celui-ci a finalement été annulé pour absence de contact avec Llorente. Excellente décision de sa part.

A la pause, le discours de Marcelo Bielsa a été écouté. Dès le retour sur le terrain, l'intensité démontré par Leeds était toute autre. Sur une contre-attaque éclair, Patrick Bamford s'est parfaitement placé entre les défenseurs adverses avant de venir tromper Alex McCarthy pour le premier but (47'). Très dangereux pendant de longues minutes, les Whites se sont offert le but du break grâce à une course effrénée d'un excellent Helder Costa, passeur pour Dallas, quant à lui buteur d'une frappe de l'extérieur de la surface. Le coup de massue a finalement été assenée par Raphinha, lui aussi en forme, sur un coup-franc parfaitement tiré, mais surtout obtenu, encore une fois, par une contre-attaque parfaite de Costa. Leeds se remet sur de bons rails après deux revers consécutifs et devra enchainer face à Aston Villa ce week-end, pour peut-être leur voler la 8ème place.