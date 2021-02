Marcelo Bielsa et ses protégés poursuivent leur ascension vers le top 10 de la Premier League, et peuvent désormais (pourquoi pas) viser les places européennes. Sur une pelouse des plus glissantes, Leeds United s'est imposé, ce lundi, sans difficulté face à Crystal Palace (2-0), en clôture de la 23e journée de championnat. Jack Harrison a ouvert la marque dès les premières minutes de jeu (3e), avant que Patrick Bamford n'inscrive son 100e but en carrière, le 12e cette saison, pour clore les débats (52e). Leeds (10e, 32 points) passe donc devant Arsenal au classement, tandis que Crystal Palace (13e, 29 pts) reste dans le ventre mou de la PL.