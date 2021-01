Après avoir concédé le match nul sur la pelouse d’Everton cette semaine, Leicester City est tombé sur sa pelouse contre Leeds United (3-1). Même si les Foxes ont ouvert le score grâce à un but de Barnes, les hommes de Brendan Rodgers n’ont pas su contenir les vagues adverses. Stuart Dallas, Patrick Bamford et Jack Harrison en ont profité pour s’offrir chacun une réalisation et confirmer le statut d’épouvantail des Peacocks, capables de renverser n’importe quel adversaire.

Au King Power Stadium, Leicester avait pourtant les moyens de croire en une bonne dynamique : sept matchs consécutifs sans défaite en championnat (quatre victoires, trois nuls) et une qualification pour le cinquième tour de la coupe d’Angleterre. Oui mais en face, Leeds United a déjà donné l’image de l’équipe capable du pire comme du meilleur en déplacement avec cinq victoires et cinq défaites en dix matchs depuis le début de la compétition. Le pire a semblé visible lorsque Harvey Barnes, en relais avec James Maddison, a ouvert le score (13e, 1-0). Mais deux minutes et sept secondes plus tard, le meilleur était bel et bien à venir avec Patrick Bamford à la passe et Stuart Dallas à la conclusion (1-1, 15e).

Véritable pilier de l’attaque formée par Marcelo Bielsa, Bamford a régalé son entraîneur argentin grâce à un talent perceptible à la fois dans la finition, comme lors de sa magnifique frappe du gauche envoyée directement dans la lucarne de Kasper Schmeichel (70e, 1-2) mais aussi et surtout dans la passe décisive puisque l'avant-centre a été assez lucide pour servir Jack Harrison seul face au but vide à la suite d’un contre éclair (84e, 1-3). Avec deux passes décisives et un but supplémentaire, voilà Bamford directement impliqué dans 15 buts pour son équipe en 20 apparitions en Premier League. Leicester, toujours troisième mais désormais sous la menace de Liverpool, n’a pu que s’incliner.

