Pour sa deuxième rencontre sans son entraîneur David Moyes, en isolement depuis le 22 septembre après avoir été dépisté positif au Covid-19, West Ham a montré une organisation et une discipline sans faille qui ont totalement annihilé la puissance offensive de son hôte. Avec seulement 4 tirs et aucun cadré, le meilleur buteur de la saison passée, Jamie Vardy, et ses coéquipiers n'ont jamais trouvé la solution pour percer les lignes défensives adverses très denses positionnées à 30 mètres de leur but.