Liverpool avait touché le fond ces dernières semaines, et il a continué à creuser lors de son match face à Fulham pour le compte de la 27e journée. Trois jours après un revers déjà cuisant face à Chelsea, c’est cette fois face à un promu que le champion d’Angleterre en titre s’est incliné à Anfield, sur un but de Mario Lemina (0-1). Le sixième revers consécutif, record encore battu, des Reds dans leur antre, qui les éloigne un peu plus du top 4 et d’une qualification à la prochaine C1.

Liverpool n’en finit plus de battre des records, négatifs, dans un début d’année 2021 qui ressemble de plus en plus nettement à une décente aux enfers pour le champion d’Europe 2019 et vainqueur de la Premier League l’an passé. En plus d’une série de revers inédite sur leur sol, les hommes de Jürgen Klopp connaissent également la deuxième plus longue disette de l’histoire du club à domicile, en enchaînant un huitième match de suite à Anfield sans gagner.

Liverpool a poussé en seconde période, en vain

Comme cela a été le cas un peu plus tôt cette semaine face à Chelsea, les Liverpuldiens, qui avancent à un rythme de relégable depuis le début de l’année 2021, ont perdu d’une courte tête, mais ils ont semblé très loin de la victoire. Alors que l’entraîneur allemand, privé de Roberto Firmino, avait procédé à 7 changements dans son onze de départ, laissant Sadio Mané sur le banc au coup d’envoi, et alignant un inhabituel 4-4-2, l’électrochoc espéré n’aura pas eu lieu.

Fulham, qui retrouve des couleurs ces dernières semaines, avait bien noté que, depuis plusieurs matches, c’était opération portes ouvertes à Anfield. C’est donc sans complexe que les Cottagers ont entamé le match, s’offrant les plus belles occasions de la première période, malgré un manque de précision évident (3e, 11e, 28e, 35e, 42e). Alors que seul Mohamed Salah a longtemps semblé capable de faire des différences en face, c’est une perte de balle de l’Egyptien, inattentif, qui a permis à Lemina, l’ancien Marseillais, d’ouvrir le score (0-1, 45e).

Un coup de massue sur la tête des coéquipiers de Fabinho, également remplaçant en début de partie car diminué physiquement, qui ont toutefois montré un meilleur visage au retour des vestiaires. Plus haut sur le terrain, avec un pressing plus efficace, aussi, les Reds ont peu à peu étouffé les joueurs de Scott Parker. Diogo Jota, titularisé pour la première fois depuis fin novembre, a d’ailleurs décoché une reprise splendide qui aurait pu permettre aux siens de revenir rapidement au score, mais Alphonse Aréola a réalisé une superbe parade (48e).

