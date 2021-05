C’était un final de Premier League comme on les aime ! A l’issue de la 38e et dernière journée de Premier League, Liverpool et Chelsea se sont qualifiés pour la prochaine édition de Ligue des Champions. Ils y participeront en compagnie de Manchester United et de Manchester City, le nouveau champion d’Angleterre. Si les Blues londoniens se sont fait peur avec une défaite crispante à Aston Villa (2-1), les hommes de Jürgen Klopp ont disposé de Crystal Palace avec maîtrise (2-0). Pour la seconde saison de rang, Leicester City et Jamie Vardy voient la qualification pour la C1 leur échapper à la dernière journée, après avoir pourtant mené deux fois contre Tottenham au King Power Stadium (2-4). Sergio Agüero a signé un doublé pour sa dernière rencontre en championnat sous le maillot de Manchester City et Harry Kane termine meilleur buteur de la Premier League pour la 3e fois de sa carrière (23 buts).

Plus d'infos à suivre...

Premier League "You're my hero!" : Le très bel hommage de Manchester City à Agüero IL Y A 2 HEURES

Premier League Grosse inquiètude pour Fofana, sorti blessé et en larmes IL Y A 2 HEURES