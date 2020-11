C’est ce que l’on appelle un match à sens unique. Ce choc de la 9e journée de Premier League n’en a finalement pas été un tant Liverpool a dominé les débats de la tête et des épaules. Incapable d’exister sur la pelouse d’Anfield, Leicester a subi une déferlante de vagues rouges (23 tirs), provoquant un but contre-son-camp de Jonny Evans ainsi que des buts de Diogo Jota et Roberto Firmino (3-0). Résultat : les Reds rejoignent Tottenham en tête de Premier League, tandis que les Foxes rétrogradent à la quatrième position.