Grâce à un but de Diogo Jota contre son ancienne équipe, Liverpool s’est imposé sur la pelouse de Wolverhampton et se relance dans la course aux places européennes. Pas exceptionnels mais vainqueurs, les Reds se sont remis dans le droit chemin en championnat et grimpent à la sixième place du classement. L'autre information de la soirée, c'est la sortie sur civière de Rui Patricio à la suite d’un choc violent avec son capitaine Conor Coady en fin de match. Le portier portugais est resté 15 minutes sur la pelouse avant d'être évacué. Son entraîneur, Nuno Espirito Santo, a rassuré sur son état de santé.

Jürgen Klopp a pu terminer la rencontre sur une satisfaction : fantomatique à Anfield (un point en sept rencontres à domicile), son équipe est parvenue à remporter une nouvelle victoire hors de ses bases. Sans rouler des mécaniques, les champions d’Europe 2019 se sont longtemps mis en danger mais Alisson Becker est tout de même parvenu à maintenir l’équipe dans le bon sens devant les tentatives de Nelson Semedo (5e) ou Ruben Neves (43e).

Rui Patricio est "conscient" selon son entraîneur

Cela dit, Liverpool peut toujours compter sur la vitesse de ses attaquants et même si Mohammed Salah n’a pas été fantastique, l’Egyptien est impliqué dans le but de Jota puisqu’il donne le ballon au passeur décisif, Sadio Mané, pour terminer sur le seul but du match. Diogo Jota a inscrit son sixième but en douze rencontres de Premier League, son premier depuis le 28 novembre contre Brighton (45e, 0-1). Désireux de marquer en deuxième période, les Wolves se sont exposés à des contres adverses et sur l’un d’eux, Salah pensait inscrire le deuxième but de la partie.

Au lieu de cela, le meilleur buteur de Premier League était hors-jeu, pendant que Coady percutait violemment Patricio à la tête avec son genou. Après le match, son entraîneur, Nuno Espírito Santo, a tenu à rassurer sur l'état de son gardien : "Il va bien, il est totalement conscient et se souvient de ce qu'il s'est passé".

