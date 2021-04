Ce mardi, Manchester City a annoncé mardi une perte de 147 millions d'euros pour la saison 2019-2020. Le chiffre d'affaires du club a chuté de 11% par rapport à la saison précédente, à 559 millions d'euros, dans des comptes arrêtés au 30 juin et dont sont exclus des recettes liées à la fin du championnat anglais, de la Coupe d'Angleterre et de la Ligue des Champions, reportées sur l'exercice comptable suivant. "La billetterie et toutes les recettes liées au stade se sont taries, les abonnements ont été remboursés et les revenus de diffusion ont baissé en raison de la réduction accordée aux diffuseurs par la Premier League" explique le club.

Certains versements liés à des transferts, comme celui de Leroy Sané au Bayern Munich, ont aussi été reportés à l'exercice suivant en raison de l'épidémie, ajoutent encore les Citizens. Ces pertes ont été en partie compensées par une hausse de près de 23 M EUR des revenus commerciaux, liée en grande partie à un nouveau contrat d'équipementier avec Puma. Les frais salariaux ont crû pour atteindre 410 millions d'euros. City précise toutefois "s'attendre à un retour immédiat à la rentabilité en 2020/21 en raison d'une saison moins affectée par les effets du Covid et grâce aux revenus différés de 2019/20".

Une perte "normalisée"

Le bénéfice éventuel devrait rester mesuré puisque le club évoque également "une perte normalisée sur les deux saisons de 2019/20 et 2020/21 (...) de moins de 70 millions d'euros par an". "A la fin de la saison 2020/21, nous aurons une meilleure image financière de l'impact du Covid, quand les deux exercices seront combinés et lissés", a admis le PDG du club, Ferran Soriano.

Cette saison, Manchester City, qui a quasiment le titre en poche en Premier League, avec 14 points d'avance à 8 journées de la fin, peut rêver à un quadruplé inédit pour une équipe anglaise. Il affronte Dortmund mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, alors qu'il disputera aussi la finale de la Coupe de la Ligue contre Tottenham et une demi-finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea dans le courant du mois.

