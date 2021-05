Comme un symbole, c'est la défaite du voisin mancunien mardi soir contre Leicester qui a offert le titre de champion d'Angleterre à Manchester City. Sacrés pour la troisième fois en quatre ans, les hommes de Pep Guardiola ont officiellement obtenu le septième titre de leur histoire, dans une saison où ils auront su faire basculer les pronostics. Déjà vainqueurs de la Coupe d'Angleterre contre Tottenham , les Citizens sont toujours en course pour un quadruplé historique.

Neuvièmes à la 10e journée, et comptant huit points de retard sur Liverpool à la mi-décembre, les joueurs de Manchester City n'ont pourtant pas eu la mainmise sur toute la saison de Premier League. Mais avec un réajustement tactique salvateur de Pep Guardiola, la défaillance imprévisible des Reds en 2021 et une défense plus solide que jamais, les Skyblues ont pris place au sommet du championnat à la fin janvier, et ne l'ont plus quittée grâce à une impressionnante série de quinze victoires consécutives en championnat jusqu'en mars.

En marge de réussir un quadruplé historique

Grâce notamment à la paire de défenseurs centraux Ruben Dias-Stones, la confirmation de Phil Foden au plus haut niveau et la surprise du "buteur" Ilkay Gundogan (12 buts pour le milieu de terrain), Manchester City a confirmé sa domination des dernières années sur le football anglais. Malgré la fin de cycle et le départ de plusieurs cadres (David Silva,Otamendi, puis Agüero à l'issue de cette saison), Guardiola a su réinventer son effectif pour retrouver le chemin de la victoire et obtenir un nouveau trophée, son dixième en Angleterre.

Après leur succès contre Tottenham en Cup, et avant les deux finales qu'il leur reste à disputer en Ligue des champions contre Chelsea et en FA Cup contre Leicester, les Citizens sont en route pour tout rafler cette saison. S'ils pourront fêter ce titre sur le terrain vendredi soir lors de leur déplacement à Newcastle, les partenaires d'un Kevin De Bruyne plus que jamais joueur clé de cet effectif savent qu'ils ont atteint un objectif majeur de leur saison. Désormais, les Foxes et les Blues peuvent trembler : l'ogre Manchester City a encore faim.

