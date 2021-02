Manchester City est reçu vingt sur vingt. Grâce à son succès contre West Ham à domicile (2-1), les Citizens se sont imposés pour la vingtième fois consécutive toutes compétitions confondues et la quatorzième fois en Premier League, samedi. Stoppeurs de l'équipe, Ruben Dias (30e) et John Stones (58e) ont été les buteurs providentiels de la rencontre. Avec 42 points récoltés sur 42 possibles, les hommes de Pep Guardiola se sont envolés en tête du championnat d'Angleterre : les voilà treize points devant Manchester United, dauphin d'un leader qui file de plus en plus vers un nouveau titre de champion national.

Comment arrêter la machine City, inarrêtable depuis le match nul contre West Bromwich Albion le 15 décembre dernier ? West Ham United a cherché à donner une réponse, en vain. Pourtant, les Hammers, quatrièmes au classement et meilleurs éléments du championnat derrière leurs adversaires du jour au cumul des neufs dernières journées (22 points engrangés) se sont donnés les moyens d'y croire.

City n'a pas tardé à réagir

Les Londoniens ont été les premiers à apporter du danger dans la partie à l'image d'une frappe de Jesse Lingard (19e), mais sont également parvenus à stopper l'imperméabilité de City à domicile en championnat après 630 minutes consécutives sans encaisser le moindre but. Grâce à la quarante-troisième réalisation de sa carrière en Premier League, Michail Antonio a permis à son équipe d'égaliser juste avant la pause grâce à une déviation dans les six mètres mancuniens (43e, 1-1).

Oui mais voilà, l'équipe qui avait la main sur cette rencontre était bien Manchester City. Jusqu'à la demi-heure de jeu, les Skyblues n'avaient toujours pas frappé vers le but de Darren Randolph. Un centre de Kevin de Bruyne et une tête de Ruben Dias plus tard, Manchester City a ouvert le score grâce à la onzième passe décisive de KDB et le premier but de Dias sous ses nouvelles couleurs (30e, 1-0).

Rejoint au score, City ne s'est pas mis à douter très longtemps après le retour des vestiaires. Très en difficulté pendant tout le match face à Riyad Mahrez, Ben Johnson a laissé s'échapper l'Algérien pur lui permettre d'offrir le deuxième but à John Stones, habile finisseur d'une reprise de volée croisée (58e, 2-1). Malgré une dernière occasion de but gâchée par Issa Diop dans le temps additionnel, West Ham repartira de l'Etihad Stadium avec une défaite à digérer. De son côté, City s'envole plus que jamais vers le titre en Premier League.

