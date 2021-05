Sergio Agüero est un héros. C'est le message délivré par les supporters de Manchester City avant la rencontre face à Everton dimanche, la dernière avant le départ du buteur argentin dont le contrat expire en juin. Ses coéquipiers lui ont fait une haie d'honneur avant le coup d'envoi de la rencontre et les supporters de City présents dans les tribunes ont entonné des chants et déployé des banderoles en l'honneur du Kun. Des peintures murales à son effigie ont également été aperçues dans le centre de Manchester avant la rencontre.

Agüero était arrivé à Manchester City en 2011, en provenance de l'Atlético de Madrid, dans le cadre d'un transfert estimé à 40 millions d'euros. L'Argentin aura largement marqué l'histoire de son club, inscrivant la bagatelle de 182 buts en Premier League et 258 toutes compétitions confondues en dix années passées sous les couleurs de City. Il avait notamment inscrit un but inoubliable à la 94e minute de jeu pour arracher la victoire face au Queens Park Rangers en 2012 (3-2) et permettre à Manchester City de remporter son premier titre de champion d'Angleterre depuis 1968.

Agüero, 32 ans, a connu une dernière saison mancunienne très délicate entre de nombreuses blessures et une longue absence due au Covid-19. Il n'avait inscrit que 4 buts en 18 matches toutes compétitions confondues sous le maillot mancunien avant ce dernier match face à Everton, qu'il a débuté sur le banc des remplaçants. Son nom revient avec insistance du côté du FC Barcelone, où il pourrait s'engager librement cet été.

Les fans de City ont rendu hommage à Sergio Agüero Sergio Agüero Crédit: Getty Images

