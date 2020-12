La crise sanitaire que traverse le monde entier fait que, quoi qu’il arrive, cette édition 2020 du Boxing Day ne sera pas comme les autres. D’abord parce que cet événement, qui a vocation à être festif, ne sera pas suivi dans les conditions habituelles.

Certains stades auront droit à une jauge réduite de spectateurs, d'autres devront se contenter du huis clos après les dernières annonces de confinement prononcées par le premier ministre Boris Johnson. Mais aussi parce que ce rythme et ce calendrier repensé de la Premier League bouleversent les traditions : on y disputera la 15e journée, et non la 19e.

L’an passé, une claque qui laisse des traces

En ouverture, samedi à 13 heures, Leicester a l’occasion de le rendre encore un peu plus inédit. Au-delà d’une excellente opération au classement, les Foxes mettraient fin à une petite malédiction. Depuis 2013, ils n’ont remporté qu’un seul Boxing Day : en 2018, au King Power Stadium face au Manchester City de Pep Guardiola (2-1). Pour le reste, c’est cinq défaites, face à Liverpool (deux fois), Tottenham, Everton et Watford.

Boxing Day 2014 Boxing Day 2015 Boxing Day 2016 Boxing 2017 Boxing Day 2018 Boxing Day 2019 Leicester 1-2 Tottenham Liverpool 1-0 Leicester Leicester 0-2 Everton Watford 2-1 Leicester Leicester 2-1 Man City Leicester 0-4 Liverpool

Mais celle subie l’an passé a sans doute été plus douloureuse que les autres. Emmenés par un Jamie Vardy en grande forme, les Foxes abordaient le Boxing Day en tant que solides dauphins de Liverpool. Puis, la claque. Les coéquipiers de James Maddison ont pris une raclée à domicile par des Reds en fusion (0-4).

Cette correction a freiné la dynamique des hommes de Brendan Rodgers. Ils avaient remporté huit de leurs dix dernières rencontres avant de défier le Liverpool de Klopp. Tandis que sur les dix rencontres qui ont suivi cette déconvenue, les Foxes n’ont remporté que quatre matches pour autant de défaites, et concédé deux nuls.

Vardy face à Liverpool Crédit: Getty Images

Les vents sont contraires mais Leicester peut le faire

Au terme de la saison, marquée par un arrêt de la Premier League dû à la pandémie de la Covid-19, qui a duré plus de trois mois, Leicester a terminé à la 5e place. Un classement plus qu’honorable au vu de l’effectif et de la concurrence. Mais au vu de ce qu’avaient démontré les hommes de Rodgers lors de la première partie du championnat, le Boxing Day 2019 a été un tournant de leur saison. Un mauvais tournant.

Cette année, Leicester peut frapper fort. En s’imposant sur leur pelouse face aux Red Devils, les Foxes pourraient être assurés d’être 2es à l’issue de la 15e journée, et ce même si les Mancuniens remportent leur match en retard. Mais la tâche s’annonce compliquée pour Brendan Rodgers : cette saison, ses hommes ont déjà perdu quatre rencontres, soit le même total que sur l’intégralité de l’exercice 2019/2020. A l’inverse, Manchester United cartonne à l’extérieur et a remporté les six matches disputés hors de ses bases cette saison.

Le défi sera donc double pour Leicester. En plus de faire une bonne opération au classement et de se rassurer à domicile, les Foxes ont l’occasion de se réconcilier avec cette journée si spéciale. Dans cette saison tronquée ou des cadors sont à la peine, Vardy et sa troupe ont la place de créer l’exploit et de terminer dans les quatre premiers pour goûter de nouveau à la Ligue des champions. Face à Manchester United, Leicester doit prendre les choses en main. Et faire en sorte que le Boxing Day devienne un tremplin et non plus un frein.

