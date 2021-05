Manchester United et Liverpool s'affronteront le 13 mai prochain après le report de leur confrontation dimanche dernier. Des centaines de fans en colère contre la famille américaine Glazer et la participation du club au projet de Super Ligue européenne dissidente avaient pénétré sur la pelouse deux heures avant le match et la police, la Premier League et le deux clubs avaient jugé préférable de reporter le match à une autre date.

Cette reprogrammation rend le calendrier de United infernal, puisqu'il joue déjà le 9 à Aston Villa et le 11 contre Leicester. S'ils se qualifient jeudi pour la finale de la Ligue Europa, face à la Roma, écrasée 6-2 à l'aller, les Red Devils devront jouer 7 matches en 21 jours pour conclure leur saison. La Premier League a aussi confirmé que la réception de Fulham pour la 37e journée, serait l'une des premières rencontres où les supporters pourront revenir dans les stades. La rencontre se tiendra le 18 mai, au lendemain d'un assouplissement des mesures anti-covid par le gouvernement.

