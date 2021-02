Le temps de prendre la mesure du bloc bas de Southampton et Manchester United a pu dérouler son football. Les Red Devils ont ainsi frappé 24 fois tout au long de la rencontre (contre 3 tirs pour les Saints) dont la moitié à partir de la 69e minute. Après une défaite et un nul, les Mancuniens ont profité de cette rencontre pour se rassurer collectivement et individuellement. Marcus Rashford (2-0, 25e) et Anthony Martial (5-0, 69e et 8-0, 90e) ont respectivement marqué pour la première fois depuis le 29 décembre et le 1er janvier.