Neal Maupay a inscrit le premier but de cette rencontre sur penalty (40e), quelques minutes avant l’égalisation d’Harry Maguire (43e). On a longtemps cru que la messe était dite après le but de Marcus Rashford (55e) avant que Brighton ne revienne au score dans les dernières secondes (94e). L’arbitre a sifflé la fin du match mais Harry Maguire a reclamé une main de Neal Maupay. L’arbitre a accordé ce penalty, transformé quelques secondes plus tard par Bruno Fernandes (95e). Nouvel affrontement dans quatre jours entre les deux équipes lors du 4e tour d’EFL Cup.

Incroyable ! Ce match était tout simplement incroyable. Les joueurs de Graham Potter ont touché à cinq reprises les montants de David de Gea, ce qui représente un record depuis que les poteaux sont comptabilisés en Premier League (depuis 2002). Et à trois reprises c’est l’international belge, Leandro Trossard qui aurait pu être le héros de ce match (9e, 20e 75e) avant de se retrouver face au portier espagnol (92e). Le danger venait du côté gauche aujourd’hui avec l’excellente prestation du numéro 11 des Seagulls en première mi-temps et l’impact de Solly March en deuxième période.

L’Anglais de 26 ans a eu trois ocassions dangereuses dans les derniers instants de cette rencontre. A la 59e minute de ce match, il a heurté le montant droit du but adversaire après s’être défait du marquage d’Aaron Wan-Bissaka, avant de voir trois minutes plus tard sa frappe repoussée par Harry Maguire. Il a manqué une volée, décisive, à dix minutes de la fin du match mais dans les dernières secondes, il a inscrit le but de l’égalisation. Une manière de récomposer ses efforts. Un but qu’il a cru décisif lorsque l’arbitre a sifflé la fin de ce match, mais rien ne pouvait être normal dans cette confrontation. Bruno Fernandes a finalement inscrit LE but de la victoire sur penalty (90+5’), synonyme de défaite pour cette équipe du sud de l’angleterre.