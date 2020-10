Pas d’explosion de joie démesurée, pas de "chut" adressé à la caméra. Dimanche, José Mourinho a vu son onze, celui de Tottenham, terrasser celui de Manchester United à Old Trafford : 1-6. Mais le technicien portugais s’est montré très sobre dans son attitude, pendant 90 minutes et au coup de sifflet final. Il y avait pourtant de quoi exulter : les Spurs venaient d’égaler Manchester City, qui détenait jusqu’ici le record de la plus large victoire en Premier League sur la pelouse des Red Devils. Alors le "Mou", bien conscient de la portée de ce succès, s’est montré plus expressif devant la presse.

"C’est historique pour Tottenham, historique pour mes joueurs, et je ne peux pas nier que c’est historique pour moi, a savouré le coach des Spurs au micro de la BBC. J’ai beaucoup gagné dans ce stade. Principalement avec Manchester United mais aussi avec Chelsea, le Real Madrid et maintenant Tottenham". Les petites phrases dont il a le secret et qu’on attendait forcément de sa part. Car s’imposer de la sorte dans le théâtre des rêves est tout sauf anecdotique, encore plus pour un entraîneur au passé chargé en ces lieux.

Mourinho à Old Trafford, un bilan qui passe dans le vert

Mourinho a premièrement passé un an et demi sur le banc mancunien, le temps de ramasser une Coupe de la Ligue, une Ligue Europa… et une lettre de licenciement. Mais United est aussi – et surtout ? – le troisième club le plus affronté par le Portugais dans sa carrière d’entraîneur. Son bilan en tant qu’adversaire des Red Devils est désormais de dix victoires, neuf nuls et quatre défaites en 23 matches. À Old Trafford, le voilà à quatre succès pour quatre nuls et trois défaites.

Deux bilans qui passent donc dans le vert, grâce à une petite revanche : le "Special One" restait sur 6 matches sans victoire face à ses anciens clubs ? Il vient d’égaler le succès le plus large – en termes d’écart de buts - d’un coach face à son ancienne équipe en Premier League. Alors forcément, pas question pour lui d’analyser ce succès via le prisme de la faiblesse adverse.

Si quelqu’un peut pleurer au sujet des décisions de la VAR, c’est Tottenham. Et si quelqu’un ne peut pas, c’est Manchester United

"Nous avons été la meilleure équipe, a-t-il expliqué, après ce match mémorable de la quatrième journée. Ils ne pouvaient pas nos arrêter quand nous étions à 11 contre 11. On gagnait déjà, on manquait des occasions. On leur posait d’énormes problèmes, ils ne trouvaient pas la solution pour nous contrôler. La performance a été très, très impressionnante". Concernant le carton rouge dont aurait peut-être dû écoper Erik Lamela, pas question non plus de s’y attarder.

"Si quelqu’un peut pleurer au sujet des décisions de la VAR, c’est Tottenham. Et si quelqu’un ne peut pas, c’est Manchester United, c’est certain. La seule chose que je sais, c’est que nous avons très bien joué". Un petit tacle pour conclure. L’inverse aurait presque été décevant.

