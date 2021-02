Depuis, Dean a reçu des menaces de mort et a décidé d'alerter la police. Mike Riley, directeur général de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l'organisme qui forme et choisit les arbitres officiant en Premier League, a soutenu la décision de Dean de prévenir la police. "Les menaces et les abus de cette nature sont totalement inacceptables et nous soutenons pleinement la décision de Mike de signaler à la police les messages reçus par sa famille", a-t-il déclaré. "Personne ne devrait être victime de messages odieux comme celui-ci. Les abus en ligne sont inacceptables dans tous les milieux et il faut faire davantage pour s'attaquer au problème".