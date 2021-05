Mauvaise nouvelle pour Chelsea... et l'équipe de France. N'Golo Kanté est sorti après une demi-heure de jeu contre Leicester, mardi, souffrant apparemment d'une blessure musculaire. Le tout à onze jours de la finale de la Ligue des Champions contre City et moins d'un mois de l'Euro. Le champion du monde a quitté le terrain à la 32e minute d'un match capital dans la course à la C1 pour Chelsea 4e et dernier qualifié virtuel, contre Leicester (3e).

A la fin de la première période assez largement dominée par les Blues, le score était de 0-0. Kanté a été remplacé par Mateo Kovacic, après avoir ménagé ses efforts pendant que son remplaçant s'échauffait. Il a quitté le terrain sans boîter ou montrer de signe qu'ils souffrait particulièrement, mais ce pépin physique, alors que son équipe jouera la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City le 29 mai, est inquiétante pour l'équipe de Thomas Tuchel.

