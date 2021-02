Dans un match peu emballant, Leicester City et Wolverhampton se sont séparés sur un match nul et vierge au Molineux Stadium. D'abord dominateurs puis mis en danger en deuxième période par leurs adversaires, les hommes de Brendan Rodgers se sont contentés d'attendre l'entrée en jeu de Jamie Vardy pour apporter un petit peu de frisson à leurs actions offensives. Cela n'a pas suffi. Leicester manque l'occasion de dépasser Manchester United au classement et va laisser la possibilité à Liverpool de recoller à un point en cas de victoire contre Manchester City (17h30). Bref, c'est l'histoire d'une rencontre qui ne restera pas longtemps dans les mémoires.

La preuve par les chiffres : les deux équipes ont cumulé vingt-six tirs au cours de l'intégralité de la rencontre, mais seulement quatre de ces tentatives ont terminé dans le cadre. Longtemps mis en échec par le bloc défensif des Wolves, James Maddison est parvenu deux fois à mettre Rui Patricio à l'exercice de l'arrêt sur sa ligne via un coup franc (29e) et suite à un bon décalage de Kelechi Iheanacho (42e). C'est tout ? Presque, puisque le dernier gros frisson des Foxes dans cette partie a été l'œuvre de Jamie Vardy dans les arrêts de jeu du match, mais sa tête a terminé à côté (92e).

Et pour Wolverhampton ? Du classique chez cette équipe habituée à attendre son adversaire en zone basse et procéder en contre. Grâce à ses deux ailiers Pedro Neto et Adama Traoré, les locaux ont cru ouvrir le score mais un tacle de Ricardo Pereira est venu sauver Leicester (57e). Willian José a passé la partie à effectuer des courses dans le vide et a failli être happé par une intervention très dangereuse de Jonny Evans, averti mais passé tout proche de l'exclusion (32e). Finalement, la plus grosse opportunité de la partie est venue de l'entrant Fabio Silva, mais sa frappe a été déviée par le bout du pied de Kasper Schmeichel (78e). Pas de vainqueur, pas de but : le spectacle n'était clairement pas du côté de Wolverhampton aujourd'hui.