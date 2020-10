"Le retour des fans dans les stades, en sécurité et aussi vite que possible", est en conséquence "notre première priorité", a affirmé le vice-président des Red Devils Ed Woodward. Le club mancunien a également pâti de la baisse des droits télévisuels, en recul de 101 millions de livres principalement en raison de sa participation à la Ligue Europa, moins prestigieuse et surtout moins lucrative que la Ligue des champions. L'addition a cependant été adoucie par un repli conséquent (près de 50 millions de livres) de la masse salariale, lié au départ des vedettes Alexis Sanchez et Romelu Lukaku, et à des émoluments revus à la baisse en raison de la non-qualification pour la C1.